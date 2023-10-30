HP начала блокировать часть функций на ввезенных в Россию ноутбуках

Компания HP приняла решение ограничить доступ к некоторым функциям своих ноутбуков для пользователей в России.

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Производитель заблокировал работу OMEN Gaming Hub — приложения, которое предоставляло владельцам ноутбуков HP доступ к дополнительным параметрам и настройкам.

С помощью OMEN Gaming Hub пользователи могли загружать обои, настраивать RGB-подсветку клавиатуры, регулировать скорость вращения вентилятора в системе, а также заниматься разгоном и андервольтингом.

О блокировке сервиса стало известно благодаря сообщениям пользователей в социальных сетях. Пока информация не подтверждена официально, и о проблемах в работе сервиса известно лишь ограниченному кругу людей.