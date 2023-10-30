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HP начала блокировать часть функций на ввезённых в Россию ноутбуках

Компания HP приняла решение ограничить доступ к некоторым функциям своих ноутбуков для пользователей в России.

HP начала блокировать часть функций на ввезенных в Россию ноутбуках
© Ferra.ru

Производитель заблокировал работу OMEN Gaming Hub — приложения, которое предоставляло владельцам ноутбуков HP доступ к дополнительным параметрам и настройкам.

С помощью OMEN Gaming Hub пользователи могли загружать обои, настраивать RGB-подсветку клавиатуры, регулировать скорость вращения вентилятора в системе, а также заниматься разгоном и андервольтингом.

О блокировке сервиса стало известно благодаря сообщениям пользователей в социальных сетях. Пока информация не подтверждена официально, и о проблемах в работе сервиса известно лишь ограниченному кругу людей.

При попытке открыть программу производитель сообщает, что OMEN Gaming Hub не поддерживается в выбранном регионе. Пока неясно, можно ли обойти это ограничение, зарегистрировав аккаунт с другим регионом.

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