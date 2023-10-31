В Китае прокомментировали запрет WeChat в госструктурах Канады

"Власти Канады злоупотребляют силой государственного аппарата и без наличия рациональных оснований оказывают давление на предприятия отдельных стран. Китай решительно против подобных действий", - подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопрос французского журналиста, который попросил прокомментировать введение запрета на WeChat в канадских госучреждениях.