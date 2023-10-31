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Apple не выпустит наушники AirPods Max с портом USB-C до конца 2024 года

Компания Apple отложила обновление модели наушников AirPods Max до конца 2024 года.

Apple отложила обновление модели наушников AirPods Max
© Unsplash

Согласно информации от издания MacRumors, основными нововведениями станут лишь новые цвета и порт USB-C для зарядки.

Этот шаг является частью стратегии компании по унификации портов в своих продуктах и соблюдению европейских регуляторных требований. Однако некоторые пользователи могут быть разочарованы отсутствием других значительных обновлений, таких как чип H2 с функциями Adaptive Audio и Personalized Volume.

Несмотря на это, данное обновление подчеркивает стремление Apple к стандартизации и удобству использования своей продукции

К тому же те, кому будут нужны инновации, могут дождаться базовых AirPods нового поколения — там нас ждёт появление активного шумоподавления. Впервые для компании за пределами линеек Pro и Max.

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