В России начались продажи бюджетного смартфона Oppo A18

Китайская компания Oppo выпустила на российском рынке свой новый бюджетный смартфон с боковым сканером отпечатков пальцев — Oppo A18. Гаджет уже доступен для покупки в большинстве розничных сетей страны по цене в 15000 рублей.

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Смартфон оснащён 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1612 x 720 пикселей и частотой обновления экрана 90 Гц. Устройство работает на базе процессора MediaTek Helio G85 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также батареей объёмом 5000 мА/ч.