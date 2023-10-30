Российские ученые разработали новую модель прогнозирования Эль-Ниньо

Исследователи предложили многослойную нейронную сеть, которая определяет будущее приближение явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Она анализирует данные дальнодействующих связей системы океан-атмосфера. Новая модель предсказывает события Эль-Ниньо на год вперед с вероятностью 76%, а на полгода — 85%. Об этом рассказал научный сотрудник Института природно-технических систем Андрей Лубков на международной конференции «Изменения климата: причины, риски, последствия, проблемы адаптации и регулирования. Климат-2023».

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Эль-Ниньо — Южное колебание (ЭНЮК) — это естественное природное явление, при котором раз в 2–3 года меняется атмосферное давление в Тихом океане. Это вызывает повышение температуры в одних частях планеты и выпадение сильных осадков в других. ЭНЮК состоит из двух фаз: теплой Эль-Ниньо и холодной Ла-Нинья. Эти фазы влияют не только на тропическую зону Тихого океана, но и на внетропические широты — с помощью связи океан-атмосфера. Чтобы люди были готовы к Южному колебанию, они должны правильно прогнозировать его появление.

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Существует как минимум 26 моделей, которые применяются для прогнозирования ЭНЮК. Все они эффективно предсказывают нейтральные условия или уже развивающиеся колебания, однако не способны делать прогноз за 6 и более месяцев до начала ЭНЮК.Ученые из Института природно-технических систем (Севастополь) предложили модель, которая будет прогнозировать цикл Южного колебания за полгода и больше до его начала. В ее основе лежит линейная многослойная нейронная сеть. Модель опирается на климатические индексы глобальной системы океан-атмосфера за 1948–2020 гг.