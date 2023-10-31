В затонувшем греческом городе нашли изображение героя Троянской войны

Греческие подводные археологи обследовали руины затонувшего города, расположенного у побережья острова Саламин, и обнаружили изображение Аякса, одного из героев Троянской войны.

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Об открытии со ссылкой на заявление Министерства культуры Греции сообщает Live Science. Оно было сделано в руинах Саламина, затонувшего почти 2000 лет назад города. Кстати, в заявлении отмечено, что подводные археологи увидели руины точно такими же, какими их описал греческий географ Павсаний почти два тысячелетия назад.

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Ныне Саламин - это крошечный остров к востоку от Афин в Греции. Однако в древности здесь располагался довольно крупный и важный город. Наиболее он известен своей ролью в персидских войнах, которые Греция вела против Ахеменидской империи в период с 499 по 449 годы до нашей эры. Во время второго вторжения Ксеркс Великий сначала одержал победу в битве при Фермопилах, но позже был разбит греческим флотом в битве при Саламине.

В рамках нового исследования были проведены подводные раскопки. В результате археологи обнаружили на морском дне крупное общественное здание, которое получило название стоа Саламина. Обычно так называют открытое общественное пространство, которое могло представлять собой рынок или площадь. Стоа Саламина имеет ширину около шести метров и длину 32 метра. Каким это сооружение было в высоту, ученым еще предстоит рассчитать. На сегодняшний день сохранилось лишь два слоя камней.

Исследователи определили, что здание включало в себя шесть или семь комнат. Проникнуть удалось не в каждую из них. Но археологи, например, изучили комнату размером примерно 4,7х4,7 метра, обнаружив ней большую яму для хранения каких-то вещей. Здесь же была найдена верхняя часть мраморной стелы IV века до нашей эры с изображением бородатого мужчины. Эксперты идентифицировали в нем Аякса, одного из героев Троянской войны, который очень почитался жителями Саламина.