Продажи iPhone в Китае упали на 10 процентов

Согласно данными аналитической компании Counterpoint Research, рыночная доля Apple в Китае в третьем квартале 2023 снизилась с 15,3% до 14,2%.

© Российская Газета

В компании отметили, что старт продаж iPhone 15 оказался слабее, чем год назад iPhone 14, а основной спрос на продукцию Apple был удовлетворен в первые шесть месяцев.

Согласно отчету, больше всего в 3 квартале выросла доля Huawei, поскольку она продала на 37 процентов больше устройств, чем во втором. Ее рыночная доля, благодаря успешному запуску серии Mate 60, увеличилась на 3,8 процентных пункта, достигнув 12,9 процента и став шестой после Xiaomi.

Counterpoint Research заявила, что общий объем продаж смартфонов в Китае упал на 3 процента, но эксперты предполагают, что тренд на снижение скоро достигнет нижней точки и в 2024 году ожидают оживления розничного рынка.

Компания Canalys оценивает снижение объемов мобильного рынка КНР в 5% (год к году) до 66,7 млн единиц.

В 2023 году Apple столкнулась с рядом сложностей при работе в Китае. На прошлой неделе правительство инициировало расследование в отношении контрактного производителя Foxconn, а в сентябре, как сообщается, расширило запрет на использование iPhone чиновниками, работающими в центральных правительственных учреждениях.