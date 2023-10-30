Внеземные цивилизации быстро распространятся по Вселенной

Ученые Филиппинского университета в Лос-Баносе выяснили, что внеземные цивилизации, вероятно, будут быстро распространяться по Вселенной, но сделают это в будущем, следуя логистической функции. Результаты исследования, опубликованные на сервере препринтов arXiv, объясняют парадокс Ферми, заключающийся в отсутствии наблюдений за деятельностью инопланетян, несмотря на высокую вероятность их существования.

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Специалисты проанализировали, как традиционную теорию перколяции можно рассматривать с точки зрения логистической функции роста, в которой темпы роста населения экспоненциально уменьшаются при приближении к пределу, налагаемому ограниченными ресурсами. Теория перколяции описывают поведение сетей при удалении узлов и связей, при этом они разбиваются на более мелкие связанные кластеры.

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По мнению ученых, распространение инопланетян по Вселенной тесно связано с космологическими моделями. Они рассмотрели три сценария: статическую Вселенную, Вселенную с преобладанием материи и Вселенную с преобладанием темной энергии. Первая бесконечна в пространстве, не сжимается и не расширяется; вторая описывает Вселенную до 9,8 миллиарда лет после Большого взрыва, когда плотность материи превышала плотность энергии излучения и энергии вакуума; третья описывает последнюю фазу космологической эволюции, которая характеризуется ускоренным расширением.

Оказалось, что в статической Вселенной заселение планет внеземными цивилизациями следует за логистической функцией, то есть происходит таким же образом, как рост населения, распространение инфекционных заболеваний и химические реакции. Эти процессы медленно стартуют, ускоряются в экспоненциальной манере, а затем экспоненциально тормозят. В случае Вселенных с преобладанием материи или темной энергии процесс заселения также оказался соответствующим логистической функции.

Однако в расширяющейся Вселенной существует задержка в скорости расселения по сравнению со статической. Это происходит из-за того, что некоторые области пространства попадут за космологический горизонт и начнут удаляться со скоростью больше скорости света, что сделает их недосягаемыми.