Ученые вычислили вес иммунной системы человека

Учёные провели перепись всех клеток иммунной системы. Оказалось, что иммунная система взрослого человека состоит из 1,8 триллиона клеток и может весить, в зависимости от размера человека, от 1 до 1,2 килограмма.
Иммунная система включает множество различных клеток, выполняющих важные функции. Например, лимфоциты – это тип белых кровяных телец, которые вырабатывают антитела для нейтрализации вирусов и других патогенов. Тучные клетки, входящие в иммунную систему, контролируют воспалительную реакцию организма в ответ на травму.
Команда Рона Мило из Научного института Вейцмана в Израиле провели перепись всех клеток иммунной системы. Опираясь на исследования, которые уже проводились ранее, они посчитали, сколько иммунных клеток содержится в разных типах тканей по всему организму. Для подсчёта были выполнены лабораторные анализы образцов каждого типа тканей, взятые у здоровых мужчин, женщин и детей.
У мужчины с весом 73 кг в возрасте от 20 до 30 лет должно быть порядка 1,8 триллиона иммунных клеток, которые весят 1,2 кг. У женщины с весом 60 кг в этом же возрасте может быть около 1, 5 триллиона иммунных клеток, и их вес – 1 кг. У 10-летнего ребёнка иммунная система весит порядка 0,6 кг, а количество клеток доходит до 1 триллиона – передают выводы учёных newscientist.com .