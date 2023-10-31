Ученые вычислили вес иммунной системы человека

Учёные провели перепись всех клеток иммунной системы. Оказалось, что иммунная система взрослого человека состоит из 1,8 триллиона клеток и может весить, в зависимости от размера человека, от 1 до 1,2 килограмма.

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Иммунная система включает множество различных клеток, выполняющих важные функции. Например, лимфоциты – это тип белых кровяных телец, которые вырабатывают антитела для нейтрализации вирусов и других патогенов. Тучные клетки, входящие в иммунную систему, контролируют воспалительную реакцию организма в ответ на травму.

Команда Рона Мило из Научного института Вейцмана в Израиле провели перепись всех клеток иммунной системы. Опираясь на исследования, которые уже проводились ранее, они посчитали, сколько иммунных клеток содержится в разных типах тканей по всему организму. Для подсчёта были выполнены лабораторные анализы образцов каждого типа тканей, взятые у здоровых мужчин, женщин и детей.