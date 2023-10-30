Редкая "овечья карета" найдена у мавзолея первого императора Китая

В Китае археологи при проведении раскопок у стен мавзолея Цинь Шихуана, первого китайского императора, обнаружили редкие реликвии, включая повозку с шестью овцами и четырехколесную деревянную колесницу.

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Как сообщает Arkeonews, находки были сделаны в Сиане, на северо-западе Китая. Раскопки проводились возле мавзолея Цинь Шихуана, первого императора Китая времен правления династии Цинь (221-206 гг. до н.э.). Там расположена знаменитая терракотовая армия. В рамках нового исследования было найдено несколько удивительных артефактов. Особое внимание археологи обращают на хорошо сохранившуюся четырехколесную деревянную колесницу с богато украшенным прямоугольным зонтиком. Эта колесница уже признана древнейшей в своем роде.

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Еще одна найденная археологическая редкость - повозка, которую тянули шесть овец. Она была обнаружена в погребальной яме, где в ряд перед ней выстроились шесть скелетов овец. Основной корпус этой древней "кареты" практически не сохранился. Но ученым удалось определить предназначение конструкции по сохранившимся остаткам приспособлений, с помощью которых животные ее тянули за собой.

Как говорят эксперты, описания подобного транспортного средства имеются в исторических хрониках. Известны тексты, рассказывающие о том, что император Сыма Ян, основатель династии Западная Цзинь (265-316 гг.), использовал повозку, запряженную овцами. На ней он совершал вечерний объезд своего дворцового комплекса. Согласно легенде, в качестве своей спальни он выбирал именно то помещение, перед которым останавливались овцы.

Иными словами, повозке с овцами приписывался поиск удачи. Поэтому император династии Западная Цзинь каждый вечер проезжал по дворцу на такой повозке. Руководитель археологического проекта Цзян Вэньсяо отметил, что находка такого транспортного средства является исключительной редкостью в китайской археологии. Вероятно, повозка и колесница были использованы в погребальных ритуалах.