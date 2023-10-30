Google научилась превращать наушники в пульсометр с помощью обновления прошивки
Google продолжает удивлять своими инновациями.
Недавно компания представила результаты своих исследований в области аудиоплетизмографии (APG), которая позволяет добавить функцию измерения пульса к наушникам и гарнитурам с активным шумоподавлением (ANC) простым обновлением программного обеспечения.
Всё дело в том, что ушной канал, по словам представителей компании, является идеальным местом для измерения пульса — глубокая ушная артерия формирует сложную сеть мелких сосудов, которые проникают в аудиторный канал.
Этот метод работает, отправляя слабый ультразвуковой сигнал через динамики наушников ANC. Данный сигнал вызывает эхо, которое регистрируется с помощью встроенных микрофонов.
Google разработала модель, которая обрабатывает этот отклик и преобразует его в показания пульса и вариабельности сердечного ритма (HRV).
Главное преимущество представленного метода заключается в том, что он не требует дополнительного оборудования или датчиков, что делает его более доступным и удобным для пользователей.
Кроме того, Google утверждает, что этот метод не зависит от цвета кожи или размера ушного канала, что делает его более универсальным.