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Google научилась превращать наушники в пульсометр с помощью обновления прошивки

Google продолжает удивлять своими инновациями.

Google научилась превращать наушники в пульсометр
© Ferra.ru

Недавно компания представила результаты своих исследований в области аудиоплетизмографии (APG), которая позволяет добавить функцию измерения пульса к наушникам и гарнитурам с активным шумоподавлением (ANC) простым обновлением программного обеспечения.

Всё дело в том, что ушной канал, по словам представителей компании, является идеальным местом для измерения пульса — глубокая ушная артерия формирует сложную сеть мелких сосудов, которые проникают в аудиторный канал.

Этот метод работает, отправляя слабый ультразвуковой сигнал через динамики наушников ANC. Данный сигнал вызывает эхо, которое регистрируется с помощью встроенных микрофонов.

9to5Google

Google разработала модель, которая обрабатывает этот отклик и преобразует его в показания пульса и вариабельности сердечного ритма (HRV).

Главное преимущество представленного метода заключается в том, что он не требует дополнительного оборудования или датчиков, что делает его более доступным и удобным для пользователей.

Кроме того, Google утверждает, что этот метод не зависит от цвета кожи или размера ушного канала, что делает его более универсальным.

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