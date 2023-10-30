Ученые выяснили, как быстро передается коронавирус

Японским ученым удалось установить, что количество микрочастиц, посредством которых способен передаваться коронавирус COVID-19, достигает пика через несколько секунд секунд после выдоха, передает Nature.com.

© Unsplash

В университете Цукуба посчитали, что для снижения риска заражения вирусом целесообразно задержать дыхание рядом с кашляющим или чихающим человеком, соблюдать дистанцию не менее метра, а также не стоять при разговоре на ветру.

«Количество микрочастиц (индекс риска вирусного воздействия) в невентилируемых условиях (в ходе исследования - прим. ред.) достигло пика примерно через пять секунд сразу после личной встречи. Среднее время пика в невентилируемых условиях составило 1,33 секунды, а в вентилируемых условиях — 1,38», — говорится в публикации.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Адыгею заявил, что в нескольких регионах России наблюдается рост заболеваемости гриппом и коронавирусом. При этом, по его словам, увеличение заболеваемости является медленным.