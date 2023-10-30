Бывший сотрудник Microsoft назвал причины провала Windows Phone

Windows Phone стал горячей темой для Microsoft спустя годы после исчезновения. Если в начале прошлой недели появилось откровение Сатья Наделла, который сожалел о том, что закрыл мобильное подразделение, то теперь свою версию высказал бывший сотрудник Microsoft.

Брэндон Уотсон, бывший руководитель разработки Windows Phone, решил изложить свою точку зрения на эту историю в «Твиттере». Он винит магазин приложений не в качестве основной причины проблем, а, скорее, как следствие.

В то время покупка мобильных телефонов по выгодным предложениям от операторов в сочетании с их тарифами была обычным явлением. Брэндон Уотсон обвиняет операторов связи в неспособности увеличить продажи телефонов под управлением Windows Phone.