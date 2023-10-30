Бывший сотрудник Microsoft назвал причины провала Windows Phone

Windows Phone провалилась из-за закрытости инструментов разработки, отсутствия программ, интереса операторов и клиентов
Windows Phone стал горячей темой для Microsoft спустя годы после исчезновения. Если в начале прошлой недели появилось откровение Сатья Наделла, который сожалел о том, что закрыл мобильное подразделение, то теперь свою версию высказал бывший сотрудник Microsoft.
Брэндон Уотсон, бывший руководитель разработки Windows Phone, решил изложить свою точку зрения на эту историю в «Твиттере». Он винит магазин приложений не в качестве основной причины проблем, а, скорее, как следствие.
В то время покупка мобильных телефонов по выгодным предложениям от операторов в сочетании с их тарифами была обычным явлением. Брэндон Уотсон обвиняет операторов связи в неспособности увеличить продажи телефонов под управлением Windows Phone.
Следующая проблема, о которой он упоминает, является более интересной. Microsoft, по словам Брэндона, не позволяла внешним разработчикам получать доступ к внутренним инструментам разработки приложений для Windows Phone. Люди просто больше не покупали Lumia, а разработчики теряли интерес к созданию приложений для этой платформы.