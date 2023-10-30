Исследование: павианы помогают друг другу решать сложные задачи

Международной командой зоологов было обнаружено, что гвинейские павианы способны сотрудничать со своими сородичами, чтобы решать сложные задачи. Исследовательская работа опубликована в журнале Science Advances (SA).

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Ученые из Франции и Австрии отметили, что результаты их работы указывают на то, что у данного вида приматов имеются когнитивные способности, которые нужны для развития сложных форм поведения.

«Мы обнаружили, что гвинейские павианы проявляют способность стратегически регулировать уровень сотрудничества, применяя разнообразные стратегии выбора партнера и контроля», – говорят авторы работы.