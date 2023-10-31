Android решает проблемы самопроизвольных звонков устройств из карманов

В сети часто можно увидеть жалобы на то, что смартфон в кармане кому-то звонит или набирает текст из-за случайных нажатий. Блокировка по отпечатку пальца или лицу, установка ПИН-кода частично спасает, но не от всех случаев. Подоспело решение.

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Недавно такое приключилось со мной, когда возвращался вечером домой. Иду по улице, как вдруг слышу гудки и какую-то музыку ожидания, а потом женский голос возвещает, что дозвонился в скорую Москвы, просит сообщить, что случилось. Сунул руку в карман, вытаскиваю смартфон, а он дозвонился, куда не просили. Пришлось извиниться и объяснить, что неумышленно вышло.

Устройства на Android сегодня, как не блокируй, а возможность дозвониться в экстренные службы остаётся всегда, даже если локскрин активен и не пройден. Логично, ведь в жизни всякое может приключиться, в том числе и состояние, когда блокировку снять не удаётся, а счёт идёт на минуты. В таком случае лёгкий дозвон по экстренным телефонам полезен. Тем не менее, я не первый, кто столкнулся с такими «ложными» звонками.

Чтобы избежать подобных ситуаций, в Google решили внести изменения в Android, которые должны снизить количество таких непреднамеренных наборов.

Теперь для набора экстренного номера потребуется ещё один шаг, достаточно простой, но он должен кратно уменьшить количество описанных ситуаций, а то и вовсе избавить от них. Перед набором система будет просить дотронуться до экрана и удерживать нажатие 3 секунды.

Androidcentral сообщает, что возможность дозвона до экстренных служб внедрена в Android по умолчанию с 12-й версии системы, но у разных вендоров может быть реализована различными способами, активировать ли её и каким именно образом — каждый бренд решает самостоятельно. Разработчики сейчас просто дают ещё одну полезную опцию.