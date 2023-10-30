Флагманы Samsung начали получать Android 14

Пользователи смартфонов серии Samsung Galaxy S23 начали получать стабильную сборку One UI 6.0 на базе Android 14. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Первыми обновление стали получать владельцы моделей Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra в Европе. Предполагается, что новая прошивка вскоре будет доступна и для пользователей складных Galaxy Z Fold5 и Z Flip5, а затем появится и на других устройствах южнокорейского бренда.

После установки One UI 6.0 пользователи получат обновленную панель быстрых настроек, в которой было изменено расположение ползунка яркости, новые шрифт, дизайн эмодзи по умолчанию, виджет «Погода», а также большое количество улучшений в приложении «Камера» и других встроенных программах. Также отмечается, что с включением «Режима полета» будет отключена только мобильная связь, а Wi-Fi и Bluetooth продолжат функционировать.