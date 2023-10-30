Infinix выпустит в России новый смартфон ZERO 30 4G

Китайский бренд Infinix объявил о выпуске на российском рынке нового смартфона ZERO 30 (4G).

© Infinix

Устройство получило фронтальную камеру на 50 Мп и основную на 108 Мп, что позволит снимать видео в 2К. Гаджет компонуется изогнутым 10-битным AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 950 нит и защитой от ШИМ в 1920 Гц.

За производительность в смартфоне отвечает 6-нм процессор MediaTek Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти с возможностью ее "виртуального" расширения до 16 ГБ.

Старт продаж запланирован на 8 ноября 2023 года.

С 30 октября 2023 года на данную модель будут приниматься предварительные заказы.

На российском рынке девайс будет доступен в трех цветах: зеленом, золотом и белом.