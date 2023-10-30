G7 согласовала принципы для разработчиков искусственного интеллекта

Страны G7 согласовали общие принципы, которым должны следовать разработчики искусственного интеллекта (ИИ), включая внедрение системы маркировки созданного при его помощи контента. Лидеры стран "семерки" опубликовали на этот счет заявление, также МИД Японии распространил отдельный документ с перечислением 11 принципов.

"Мы, лидеры G7, подчеркиваем инновационные возможности и потенциал продвинутых систем искусственного интеллекта. <...> Мы также признаем необходимость управления рисками и защиты отдельных лиц, общества и наших общих принципов, включая верховенство права и демократические ценности", - говорится в заявлении лидеров.

Среди принципов, которые согласовали члены G7 и которых они призывают придерживаться разработчиков искусственного интеллекта, содержится призыв разработать и внедрить механизмы удостоверения контента и установления его происхождения в случаях, где "это технически возможно", в том числе путем использования водяных знаков и "других методов, позволяющих пользователям идентифицировать контент, созданный ИИ".