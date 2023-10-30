Новые карты памяти microSD догонят по скорости SSD

SD Association (SDA) опубликовала список спецификаций карт памяти SD 9.1. Стандарт SD 9.1 удвоит скорость лучших карт microSD, существующих на сегодня, а следующее поколение SD-карт достигнет скорости до 2 ГБ/с.

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Карты памяти SD Express выпускаются в четырёх вариантах, включая SD Express Seed Class 150, 300, 450 и 600 – эти номера соответствуют минимальным скоростям чтения и записи, измеряемым в Мбит/с. Благодаря использованию PCIe Gen4, максимальная скорость достигнет 1969 МБ/с, что более чем вдвое превышает максимальную скорость, представленную первым протоколом microSD в спецификации SD 7.1.

Это означает, что появится возможность перенести фильм Blu-ray размером примерно 25 ГБ за 12,5 секунды. Подобных скоростей также будет достаточно, чтобы с лёгкостью передавать видеофайлы 8K, которые являются относительно массивными.

Классы скорости SD Express, доступные на картах памяти SDXC, SDUC microSDXC и microSDUC, основаны на изменениях в технологии памяти, использованных при создании стандарта хранения данных. SD Express использует спецификации NVMe и предлагает различные настройки управления питанием на максимальных уровнях мощности. Эти значения максимального уровня мощности устанавливаются хост-устройством, чтобы тщательно контролировать нагрев карты и гарантировать, что она сможет поддерживать свою скорость в течение длительных периодов времени при передаче файлов.