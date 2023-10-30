Новые карты памяти microSD догонят по скорости SSD
SD Association (SDA) опубликовала список спецификаций карт памяти SD 9.1. Стандарт SD 9.1 удвоит скорость лучших карт microSD, существующих на сегодня, а следующее поколение SD-карт достигнет скорости до 2 ГБ/с.
Карты памяти SD Express выпускаются в четырёх вариантах, включая SD Express Seed Class 150, 300, 450 и 600 – эти номера соответствуют минимальным скоростям чтения и записи, измеряемым в Мбит/с. Благодаря использованию PCIe Gen4, максимальная скорость достигнет 1969 МБ/с, что более чем вдвое превышает максимальную скорость, представленную первым протоколом microSD в спецификации SD 7.1.
Это означает, что появится возможность перенести фильм Blu-ray размером примерно 25 ГБ за 12,5 секунды. Подобных скоростей также будет достаточно, чтобы с лёгкостью передавать видеофайлы 8K, которые являются относительно массивными.
Классы скорости SD Express, доступные на картах памяти SDXC, SDUC microSDXC и microSDUC, основаны на изменениях в технологии памяти, использованных при создании стандарта хранения данных. SD Express использует спецификации NVMe и предлагает различные настройки управления питанием на максимальных уровнях мощности. Эти значения максимального уровня мощности устанавливаются хост-устройством, чтобы тщательно контролировать нагрев карты и гарантировать, что она сможет поддерживать свою скорость в течение длительных периодов времени при передаче файлов.
SDA утверждает, что карты памяти, созданные на основе новейшего стандарта, будут особенно полезны для профессионалов творческой индустрии, которым необходимо регулярно перемещать огромные объёмы файлов между устройствами. Карты будут предназначены для передачи замедленного видео, необработанных данных, видео 8K, а также кадров с 360-градусных камер, и это лишь некоторые варианты использования.