В Microsoft нашли способ борьбы с нелицензированными геймпадами Xbox

С 12 ноября компания Microsoft запретит использовать с приставкой Xbox несертифицированные геймпады. Об этом сообщает портал Windows Central.

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В публикации отмечается, что пользователи уже начали получать соответствующие предупреждения. При подключении нелицензионного геймпада они получают уведомление, что поддержка контроллера будет приостановлена с 12 ноября. Владельцам рекомендуют вернуть его в магазин, в котором он был куплен. Компания также советует покупать аксессуары лишь у официальных партнеров — их список перечислен на сайте IT-гиганта.