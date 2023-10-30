В Microsoft нашли способ борьбы с нелицензированными геймпадами Xbox
С 12 ноября компания Microsoft запретит использовать с приставкой Xbox несертифицированные геймпады. Об этом сообщает портал Windows Central.
В публикации отмечается, что пользователи уже начали получать соответствующие предупреждения. При подключении нелицензионного геймпада они получают уведомление, что поддержка контроллера будет приостановлена с 12 ноября. Владельцам рекомендуют вернуть его в магазин, в котором он был куплен. Компания также советует покупать аксессуары лишь у официальных партнеров — их список перечислен на сайте IT-гиганта.
Источник портала отмечает, что блокировка несертифицированных геймпадов связана с расширением программы Microsoft одобрения беспроводных котроллеров для приставок Xbox от сторонних производителей. Отмечается, что для беспрепятственной работы во всех аксессуаров для игровой консоли должен быть специальный чип, который одобрен Microsoft. При этом сама компания пока официально не прокомментировала ситуацию.