Психолог предупредила об опасности для психики сокращения светового дня

Сокращение светового дня осенью и зимой негативно сказывается на психике, предупредила практический психолог Елена Митрохина. Недостаток дневного света может спровоцировать проблемы вплоть до депрессии, поэтому рекомендуется при первых признаках хандры предпринять меры, отметила она в беседе с РИАМО.

При нехватке солнечного света человек испытывает сонливость, раздражительность, усталость, у него пропадает энтузиазм. В конечном итоге это может привести к депрессии. В такое время людям следует проводить больше времени на свежем воздухе днем, так как дневной свет хорошо влияет на здоровье даже в том случае, если на улице пасмурно, отметила Митрохина.

«Используйте искусственные источники света. Например, лампу со специальной лампочкой, имитирующей естественный дневной свет», — посоветовала психолог, добавив, что такой способ во многих случаях помогает компенсировать недостаток солнечных лучей.

Также для сохранения психического здоровья рекомендуется заниматься спортом, так как он способствует выработке эндорфинов – гормонов счастья.

Защититься от осенней хандры помогают позитивные эмоции, которые можно получить из общения с друзьями, занятий творчеством, просмотров любимых фильмов, добавила специалист.

«Все, что приносит вам радость, будет способствовать повышению настроения», — подчеркнула она.