Google потратит $2 млрд на разработку конкурента ChatGPT

Google хочется вырваться вперед в гонке за ИИ, выделив 2 млрд долларов на развитие компании Anthropic, основанной бывшими руководителями OpenAI. По словам представителя Anthropic, инвестиции предполагают первоначальные денежные вливания в размере 500 млн долларов, после чего постепенно будут вливаться еще 1,5 млрд.

Главным игроком Anthropic является Claude 2 - чатбот, конкурирующий с ChatGPT от OpenAI, который наделал много шума. Исследование, проведенное компанией Arthur AI, показало, что Claude 2 является самым надежным чатботом с точки зрения самосознания: он отличает то, что знает, и дает ответы только в том случае, если у него есть подтверждающие данные.