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Внутриканальные наушники Google превратились в монитор сердечного ритма

Обновление программного обеспечения позволило Google превратить внутриканальные наушники в инструмент, измеряющий сердечный ритм.

Внутриканальные наушники Google могут измерять сердечный ритм
© Российская газета

Для этих целей корпорация провела исследования в области аудиоплетизмографии, принцип работы которой основан на записи колебаний объема различных органов под воздействием определенных условий. Об этом пишет 9to5Google.

Так, через динамики наушников с активным шумоподавлением в ушной канал пользователя отправляется ультразвуковой зондирующий сигнал низкой интенсивности. Он вызывает эхо, которое принимают встроенные микрофоны обратной связи. Вместе с тем модулировать это эхо может даже самое небольшое смещение кожи ушного канала или вибрации сердцебиения.

Уточняется, что технология будет работать даже в том случае, если включена музыка или сами наушники слабо уплотнены.

В тестировании этого метода приняли участие 153 человека. Результат показал, что вероятность ошибки при измерении частоты пульса в среднем составляет 3,21%, а при вариабельности сердечного ритма - 2,70%.