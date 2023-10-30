Внутриканальные наушники Google могут измерять сердечный ритм

Обновление программного обеспечения позволило Google превратить внутриканальные наушники в инструмент, измеряющий сердечный ритм.

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Для этих целей корпорация провела исследования в области аудиоплетизмографии, принцип работы которой основан на записи колебаний объема различных органов под воздействием определенных условий. Об этом пишет 9to5Google.

Так, через динамики наушников с активным шумоподавлением в ушной канал пользователя отправляется ультразвуковой зондирующий сигнал низкой интенсивности. Он вызывает эхо, которое принимают встроенные микрофоны обратной связи. Вместе с тем модулировать это эхо может даже самое небольшое смещение кожи ушного канала или вибрации сердцебиения.

Уточняется, что технология будет работать даже в том случае, если включена музыка или сами наушники слабо уплотнены.