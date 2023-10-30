Внутриканальные наушники Google могут измерять сердечный ритм

Внутриканальные наушники Google превратились в монитор сердечного ритма
Обновление программного обеспечения позволило Google превратить внутриканальные наушники в инструмент, измеряющий сердечный ритм.
Для этих целей корпорация провела исследования в области аудиоплетизмографии, принцип работы которой основан на записи колебаний объема различных органов под воздействием определенных условий. Об этом пишет 9to5Google.
Так, через динамики наушников с активным шумоподавлением в ушной канал пользователя отправляется ультразвуковой зондирующий сигнал низкой интенсивности. Он вызывает эхо, которое принимают встроенные микрофоны обратной связи. Вместе с тем модулировать это эхо может даже самое небольшое смещение кожи ушного канала или вибрации сердцебиения.
Уточняется, что технология будет работать даже в том случае, если включена музыка или сами наушники слабо уплотнены.
В тестировании этого метода приняли участие 153 человека. Результат показал, что вероятность ошибки при измерении частоты пульса в среднем составляет 3,21%, а при вариабельности сердечного ритма - 2,70%.