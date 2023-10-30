Apple разослала блогерам подарочные наборы в преддверии презентации

Apple отправила блогерам AirPods Max и закуски в преддверии презентации
Apple в преддверии презентации очередной презентации разослала популярным блогерам подарочные наборы.
В коробках от компании были AirPods Max, которые сейчас можно приобрести за 550 долларов, различные закуски и напитки, а также открытки с приглашением на онлайн-мероприятие компании, пишет портал 9to5mac.
Напомним, что в рамках презентации Apple представит 24-дюймовый моноблок iMac с чипом Apple M3, 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro с чипами M3 Pro и M3 Max. Показ новинок, который пройдет под слоганом "Scary Fast", состоится 31 октября в 03:00 по московскому времени.
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