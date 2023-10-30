Эксперт рассказал о рисках использования публичного Wi-Fi

Не переводить деньги в публичном Wi-Fi посоветовал эксперт
При использовании публичного Wi-Fi важно проявлять осторожность. О возможных рисках рассказал специалист по информационным технологиям Сергей Липов.
По мнению специалиста, присутствие в открытой Wi-Fi-сети не гарантирует защиты персональных данных и конфиденциальности финансовых операций.
«Не вводите личную информацию и не осуществляйте финансовые операции при подключении к открытой Wi-Fi-сети», – предостерег эксперт.
Липов также напомнил о первоочередных правилах безопасности в интернете. По его словам, прежде всего следует создавать сложные и уникальные пароли, используя комбинацию букв, цифр и символов. Важно также не передавать незнакомцам в интернете личную информацию, включая номер телефона и банковские реквизиты. Также необходимо использовать и обновлять антивирусное программное обеспечение.
«Не открывайте письма или вложения от незнакомых отправителей. Если предложение выглядит слишком заманчивым, чтобы быть правдой, скорее всего, это так и есть. Не кликайте по подозрительной рекламе и не переходите по сомнительным ссылкам», – посоветовал Липов.
Эксперт также порекомендовал обучать детей основным правилам безопасности в интернете и контролировать их активность в сети, пишет «Лента.ру».
Одной из самых серьезных угроз для конфиденциальных данных являются VPN-сервисы. Если пользователь решит зайти на «Госуслуги» с включенным VPN, то информация может быть похищена, предупредил ранее член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.