Эксперт рассказал о рисках использования публичного Wi-Fi

При использовании публичного Wi-Fi важно проявлять осторожность. О возможных рисках рассказал специалист по информационным технологиям Сергей Липов.

По мнению специалиста, присутствие в открытой Wi-Fi-сети не гарантирует защиты персональных данных и конфиденциальности финансовых операций.

«Не вводите личную информацию и не осуществляйте финансовые операции при подключении к открытой Wi-Fi-сети», – предостерег эксперт.

Липов также напомнил о первоочередных правилах безопасности в интернете. По его словам, прежде всего следует создавать сложные и уникальные пароли, используя комбинацию букв, цифр и символов. Важно также не передавать незнакомцам в интернете личную информацию, включая номер телефона и банковские реквизиты. Также необходимо использовать и обновлять антивирусное программное обеспечение.

«Не открывайте письма или вложения от незнакомых отправителей. Если предложение выглядит слишком заманчивым, чтобы быть правдой, скорее всего, это так и есть. Не кликайте по подозрительной рекламе и не переходите по сомнительным ссылкам», – посоветовал Липов.

Эксперт также порекомендовал обучать детей основным правилам безопасности в интернете и контролировать их активность в сети, пишет «Лента.ру».