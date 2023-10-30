В России нашли уникальный янтарь с подмигивающим смайликом

Под Калининградом нашли уникальный улыбающийся янтарь
Необычный кусок янтаря с подмигивающим смайликом внутри нашли в карьере Калининградского янтарного комбината.
Рисунок образован контрастными разводами двух разных видов солнечного камня – прозрачного и матового. Как сообщили в пресс-службе предприятия, такое сочетание встречается крайне редко – в общем объеме добычи не более одного процента такого янтаря, который называется пейзажным.
Уникальную структуру рисунка обнаружили специалисты комбината, сортировавшие добытый в карьере сырец. Они обратили внимание на необычную пеструю окислившуюся корку куска янтаря и решили его вскрыть. То, что обнаружилось внутри, на комбинате считают загадкой природы.
«Природе удалось соединить несочетаемое, - пояснила специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина. - Белый янтарь легче за счет скопления воздуха, медовый – смоляной, наоборот, тяжелее. Скорее всего, свежие темные капли упали в образовавшуюся белую янтарную пену и под их давлением различные по структуре виды янтаря переплелись в причудливую спираль, будучи еще в жидком состоянии».