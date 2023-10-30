В России нашли уникальный янтарь с подмигивающим смайликом

Рисунок образован контрастными разводами двух разных видов солнечного камня – прозрачного и матового. Как сообщили в пресс-службе предприятия, такое сочетание встречается крайне редко – в общем объеме добычи не более одного процента такого янтаря, который называется пейзажным.