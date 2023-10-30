Bloomberg: компания Huawei вытеснила Apple в КНР

В Китае зафиксирован рост продаж новой линейки смартфонов китайской Huawei и снижение продаж новых iPhone 15 бренда Apple. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской компании GfK и аналитиков IDC.

© Unsplash

Уточняется, что продажи линейки смартфонов iPhone 15 в месяц запуска сократились на 6% год к году. Кроме того, агентство сообщило об уменьшении поставок Apple на 4% в третьем квартале.

В обеих компаниях заявили, что возвращение Huawei Technologies Co. на мобильную арену — ключевое событие этого периода.

В GfK отмечают, что продажи смартфонов Huawei Mate 60 в месяц запуска в два раза превысили продажи в аналогичный период прошлого года вопреки ограничениям поставок. Они составили около 1,5 миллионов.

По мнению старшего аналитика по Китаю в GfK Хайдена Хоу (Hayden Hou), линейка смартфонов Huawei Mate 60 будет и дальше демонстрировать высокие темпы продаж.