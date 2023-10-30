Урезанная версия Windows 11 стала легче Windows 7

Разработчик @NTDEV_ представил новый проект Tiny11 Core, который является частью семейства урезанных и легковесных версий Windows 11.

Этот релиз предлагает ещё более компактный образ ISO, вес которого составляет всего 2 ГБ, а для установки требуется чуть более 3 ГБ на жёстком диске.

Конечно, для того чтобы сделать Windows 11 на 17 ГБ легче, пришлось пойти на значительные жертвы. Разработчик отмечает, что проект потребовал серьёзных изменений в Компонентном хранилище Windows, Windows Defender, Microsoft Edge, Windows Update и многом другом.

В результате операционная система не имеет встроенного антивируса или браузера, а также не может устанавливать обновления (попытка открыть Windows Update приведёт к сбою приложения «Параметры»).

Кроме того, в системе отсутствуют сетевые драйверы, поэтому их следует подготовить заранее.