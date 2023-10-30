Глава Xiaomi предложил покупателям бюджетную альтернативу Xiaomi 14

Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi, активно продвигает новый смартфон Redmi K70 Pro, несмотря на то, что он продолжает публиковать сообщения в Weibo с использованием Xiaomi 14.

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Вейбинг предлагает покупателям, которые ищут более бюджетный флагманский смартфон на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3, дождаться выхода Redmi K70 Pro.

По словам топ-менеджера Xiaomi, по производительности новинка превзойдёт другие продукты в своём классе и ценовой категории, предложив при этом корпус из более качественных материалов и отличное соотношение цена/качество.

Он также подчеркнул, что если покупателям нравится Xiaomi 14, они могут смело его приобретать, однако если есть желание сэкономить, стоит подождать выхода Redmi K70 Pro, который обещает стать отличным флагманом по более доступной цене.