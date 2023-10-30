Apple проведет презентацию «жутко быстрых» новых продуктов

Грядущей ночью, в 3:00 мск 31 октября, Apple проведет презентацию под слоганом «Scary fast», что переводится как: «Жутко быстрое». Трансляцию проведут в YouTube-аккаунте компании.

© Unsplash

Ожидается, что на презентации Apple представит новые моноблоки iMac — в последний раз они обновлялись еще в 2021 году и все еще работают на чипах Apple M1. Также компания может показать и обновленные MacBook Pro, которые получат чипы M3 Pro и M3 Max.

Не исключено, что Apple также презентует серию периферийных устройств: мышь Magic Mouse, трекпад Magic Trackpad и клавиатуру Magic Keyboard. Все они должны получить порты USB-C.