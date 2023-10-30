Ученый рассказал о расширении дна Мирового океана

Профессор кафедры динамической геологии геологического факультета МГУ Роман Веселовский назвал расширение дна Мирового океана фундаментальным процессом, происходящим постоянно. В беседе с «Известиями» он отметил, что специалисты за счет его изучения смогут предупреждать о глобальных катастрофах.

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В частности, по его словам, речь идет об извержении супервулканов и затоплении прибрежных материковых территорий.

Ученый подчеркнул, что новая земная кора образуется на дне океана из-за остатков организмов и растворенных минералов, которые осаждаются, а также потоков раскаленной магмы, которые выходят в виде подводных вулканов. Собеседник пояснил, что после превращения в лаву они образуют на дне твердые базальтовые породы.

Также, по совам ученого, вулканы формируют срединные океанические хребты. Затем участки новой коры смещаются от них все дальше. После этого они становятся частями материков, пояснил специалист. Он заявил, что данные процессы происходят на протяжении миллионов лет, но их можно измерить, поскольку в составе базальтов числится оксид железа – магнетит.

Он может запоминать направление магнитного поля Земли в тот момент, когда образовался, указал Веселовский.

Эксперт подчеркнул, что благодаря изучению истории магнитного поля ученым удается лучше понимать, как возникают супервулканы и другие явления. Они используют эти данные для разработки методов предсказания глобальных катаклизмов, подытожил специалист.