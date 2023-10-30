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Новые складные смартфоны Samsung оказались не интересны покупателям

Известный инсайдер Ice Universe поделился точными данными о продажах новых смартфонов Samsung. Результаты могут удивить.

Новые складные смартфоны Samsung оказались не интересны покупателям
© globallookpress.com

За восемь месяцев продаж, общий объём проданных устройств Galaxy S23 достиг 22.89 млн единиц. Из них 10.69 млн пришлись на модель Galaxy S23 Ultra, 4.11 млн выбрали Galaxy S23+, а 8.09 млн остановили свой выбор на базовой версии Galaxy S23.

По сравнению с предыдущей серией Samsung Galaxy S22, новая линейка оказалась на 22% успешнее.

Однако ситуация с новыми складными смартфонами Samsung оказалась не такой радужной. За два месяца продаж, Samsung Galaxy Z5 был продан в количестве 3.51 млн единиц, что немного уступает показателям предыдущей серии — Galaxy Z4 — с 3.63 млн проданных устройств.

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