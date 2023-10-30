Глава Роскосмоса раскритиковал процесс работы над миссией «Луна-25»

Глава Роскосмоса Юрий Борисов выразил своё недовольство продолжительностью работы над миссией «Луна-25».

Руководитель госкорпорации заявил, что 16 лет на создание такого проекта — это «недопустимо долго». Он подчеркнул, что подобные миссии должны реализовываться в течение 5-7 лет, а затягивание процесса на более длительные сроки является неприемлемым.

Борисов связал задержку с «неритмичным финансированием» и отметил, что в процессе работы над «Луной-25» сменилось несколько поколений разработчиков.

Эта критика звучит на фоне недавнего ЧП с миссией, когда после выдачи импульса для формирования предпосадочной орбиты связь с космическим аппаратом была потеряна, и он в итоге столкнулся с поверхностью Луны.