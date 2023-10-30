CCleaner подтвердил утечку персональных данных платных клиентов

Разработчики CCleaner, популярного софта для оптимизации, подтвердили, что в ходе майского киберинцидента злоумышленники утащили персональные данные платных пользователей.

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Соответствующая информация приводится в официальном письме корпорации Gen Digital, владеющей брендами CCleaner, Avast, NortonLifeLock и Avira.

По словам представителей Gen Digital, атакующие задействовали эксплойт для уязвимости в софте MOVEit, предназначенном для передачи файлов. MOVEit можно найти в тысячах организаций, включая CCleaner, которая использовала продукт для перемещения больших наборов конфиденциальных данных по Сети.

В направленном пользователям уведомлении отмечается, что киберпреступники смогли утащить имена, контактную информацию и сведения о приобретенных продуктах.

Anti-Malware.ru

Пресс-секретарь Gen Digital Джесс Монни подтвердил, что в руки третьих лиц также попали телефонные номера пользователей, имейлы и адреса для выставления счетов. Тем не менее Монни отметил, что затронуто чуть меньше 2% клиентов.