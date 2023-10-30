На Уране впервые заметили инфракрасные полярные сияния

Британские астрофизики доказали существование инфракрасных полярных сияний в северных областях Урана. Для этого они проанализировали данные исследования почти 20-летней давности.

© NASA, ESA and M. Showalter/SETI Institute; University of Leicester

Полярные сияния связаны с высокоэнергетическими заряженными частицами, которые сталкиваются с атмосферой планеты по линиям магнитного поля. Это явление часто происходит на Земле.

Атмосфера Урана преимущественно состоит из водорода и гелия. Полярное сияние на этой планете излучает свет за пределами видимого для человека спектра.

Авторы нового исследования изучили данные прибора NIRSPEC на телескопе Keck II и проанализировали спектры Урана в ближней инфракрасной области. Особое внимание уделили специфической частице – ионизированному трехатомному водороду (Н3+). В инфракрасном спектре линии, испускаемые этой частицей, будут различаться по яркости в зависимости от температуры самой частицы и плотности слоя атмосферы.

Наблюдения Keck II выявили отчетливое увеличение плотности H3+ в атмосфере Урана при незначительном изменении температуры. Это указывает на ионизацию, связанную с инфракрасным полярным сиянием.

Открытие помогло ученым понять, почему газовые гиганты Солнечной системы на сотни градусов горячее, чем предсказывают теоретические модели. Полярные сияния генерируют и выталкивают тепло вниз к магнитному экватору, сообщает Nature Astronomy.

«Наши результаты расширят знания о полярных сияниях ледяных гигантов и укрепят наше понимание планетарных магнитных полей в Солнечной системе, на экзопланетах и даже на Земле», – отметили авторы.