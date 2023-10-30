Представлено эксклюзивное ретро-издание Samsung Galaxy Z Flip5

Компания Samsung представила коллекционную версию смартфона Galaxy Z Flip5 Retro в стиле кнопочной раскладушки Samsung E700 2003 года. Об этом сообщает портал GSMArena.
Samsung Galaxy Z Flip5 Retro получил тот же дизайн, что и оригинальная модель, но в сине-серебристых оттенках корпуса. Также изменения получила оболочка смартфона, например, можно установить новую тему для рабочего стола и дисплей с пиксельной анимацией на внешний экран.
В комплекте поставки Galaxy Z Flip5 Retro также входят коллекционная карточка с выпуклым изображением телефона E700, прозрачный чехол и стикеры с логотипами Samsung разных времен.
Купить новый Samsung Galaxy Z Flip5 Retro можно будет только на сайте компании в Южной Корее, Великобритании, Франции, Германии, Испании и Австралии. Устройство поступит в продажу ограниченным тиражом 1 ноября. Стоимость пока не раскрывается.
GSM-телефон Samsung SGH-E700 в форм-факторе раскладушки был представлен в 2003 году. Он обладал основным TFT-дисплеем и внешним OLED-экраном.