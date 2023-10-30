«Одноклассники» обновили сервис «Увлечения»

«Одноклассники» (ОК) запустили обновление, посвященное хобби и разнообразным увлечениям пользователей. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-релизе сервиса.

© «Одноклассники»

В начале сентября соцсеть «Одноклассники» запустила новый сервис — «Увлечения». Изначально были представлены восемь самых популярных хобби среди россиян: кулинария, авто, рукоделие, рыбалка, питомцы, мода, отдых и сад. Подписаться на них можно через специальные виджеты в ленте и отдельную категорию «Топ-авторы».

Теперь в «Увлечениях» появился собственный поиск, изменилась навигация. Кроме того, публикации из «Увлечений» стали доступны неавторизованным пользователям: все посты можно будет увидеть по запросам в поисковых системах.

Также появились два новых раздела: «База знаний» и «Вопросы и ответы». В первом публикуются статьи и видео, профессионально написанные или снятые экспертами из разных сфер и отобранные редакцией ОК.

В «Вопросах и ответах» авторы и бизнес могут общаться со всей аудиторией «Увлечений», отвечая на вопросы пользователей в рамках выбранного хобби.