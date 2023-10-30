Apple разрешила устанавливать приложения в обход App Store в iOS 17.1

Компания Apple включила в iOS 17.1 возможность простой установки приложений на iPhone в обход App Store. Об этом сообщает Telegram-канал iGuides.

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Отмечается, что ранее установка IPA-пакетов (установочный файл) на iPhone была возможна с помощью компьютера и специальной программы iMazing. Теперь процесс установки стал гораздо проще.

Так, если у пользователя уже есть нужное приложение в формате .IPA, достаточно просто передать его по AirDrop с компьютера Mac на iPhone. На смартфоне не появится никаких уведомлений, однако приложение автоматически установится на смартфон в фоновом режиме, после чего его иконка появится либо на рабочем столе, либо в галерее приложений.

После передачи приложение должно работать без каких-либо проблем. Один из авторов iGuides протестировал новую функцию в iOS 17.1 на своем iPhone 12 mini, установив приложение СБОЛ, однако на iPhone 15 Pro Max установленные таким способом приложения не запустились. С чем связано такое ограничение, неизвестно.