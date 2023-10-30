«Джеймс Уэбб» обнаружил тяжелый металл в районе столкновения нейтронных звезд

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил тяжелый металл теллур в районе столкновения нейтронных звезд, сообщает Pravda.Ru.

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Открытие было сделано благодаря яркому гамма-излучению в качестве ориентира. Уточняется, что это приблизит ученых к пониманию происхождения самых тяжелых элементов во Вселенной.

Предполагаются, что в ядрах массивных звезд формируются элементы легче железа. Но создать достаточно плотные и горячие условия для более тяжелых металлов, платины или теллура, у них не получается, считают ученые.

Когда звезда больше не может поддерживать реакцию ядерного синтеза, она коллапсирует под своей же гравитацией и становятся нейтронными звездами. Это создает чрезвычайно плотную материю. А столкновение таких звезд и последующий космический взрыв распыляет эту материю, которая богата свободными нейтронами.

Их могут захватить атомы, которые потом распадаются на более тяжелые элементы, включая теллур. При этом выделяется излучение, которые ученые видят как яркий взрыв, известный как килоновая звезда. Ранее убедительных доказательств участия килоновых звезд в производстве тяжелых металлов не было, уточнили ученые.

"Ранее были обнаружены более легкие элементы, такие как стронций и иттрий, <...> содержащих от 85 до 90 протонов и нейтронов. Открытие теллура, который содержит 128 протонов и нейтронов, приближает ученых к нахождению элементов, более близких к самым тяжелым в периодической таблице, таким как уран", – рассказал доцент Центра космического рассвета Института Нильса Бора в Дании Дарач Уотсон.