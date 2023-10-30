Апдейт KB5031455 добавил в Windows 11 22H2 нативную поддержку Zip и RAR

По словам Microsoft, в версии операционной системы Windows 11 под номером 22H2 добавлена нативная поддержка 11 форматов файлов-архивов, включая RAR, 7-Zip, Tar и GZ.

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Разработчики реализовали нововведение с выходом опционального обновления ОС под номером KB5031455. Полный список форматов, получивших поддержку, выглядит так:

rar, .7z, .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst, .txz

Отдельно отмечается, что защищенные паролем файлы на данном этапе не поддерживаются в Windows 11. Microsoft пока не распространяется о своих планах по этому поводу.

Поскольку корпорация прибегла к помощи libarchive, проекта с открытым исходным кодом, пользователям, вероятнее всего, стоит также ожидать реализации поддержки LZH, LZH и XAR.

KB5031455 является опциональным апдейтом, поэтому его нужно установить вручную, пройдя в настройки Windows, выбрав пункт «Обновление Windows» и проверив доступные опции.

Если не хотите заморачиваться, новая функциональность должна дойти до всех пользователей с ноябрьским набором обязательных патчей.