Жители южных регионов РФ пожаловались на сбой в работе Telegram

Жители южных регионов России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщает Baza в Telegram.

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По данным издания, о произошедшем сбое сообщили жители Нальчика, Волгограда, Сочи и Ростова-на-Дону.

Пользователи из этих городов отметили, что могут войти в Telegram только с включенным VPN.

Утром 30 октября пользователи также жаловались на сбой в работе мессенджера. Telegram не работал у жителей из Краснодара, Ижевская, Москвы, Воронежа и других городов.

Россияне отмечали, что у них не грузятся чаты, не отправляются фотографии и видеозаписи. Кто-то отмечал, что мессенджер «не работает полностью».