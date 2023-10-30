РКН запретил поисковикам выдачу ссылок на 11 иностранных хостинг-провайдеров

Роскомнадзор (РКН) в качестве меры понуждения в отношении 11 иностранных провайдеров хостинга, среди которых Amazon Web Services (AWS), GoDaddy и DigitalOcean, запретил поисковую выдачу их сайтов.

"В связи с тем, что некоторые иностранные провайдеры не выполняют свои обязанности по закону о "приземлении", Роскомнадзор решил принять дополнительные меры. Ряд иностранных провайдеров хостинга получил запрет на поисковую выдачу сведений о сайтах этих компаний", - говорится в сообщении регулятора.

Меры приняты в отношении следующих компаний: Amazon Web Services, Inc., GoDaddy.com LLC, Hetzner Online GmbH, Network Solutions, LLC, WPEngine, Inc., HostGator.com, LLC, Ionos Inc., DreamHost, LLC, Bluehost Inc. Kamatera Inc. и DigitalOcean, LLC.

В РКН напомнили, что 26 сентября 2023 года в отношении указанных компаний принято решение о применении понуждения: поисковые системы информируют интернет-пользователей, что эти провайдеры хостинга нарушают требования российского законодательства.

Аналогичная мера была введена 26 сентября в отношении хостинг-провайдера FastComet, Inc. (fastcomet.com), также внесенного в перечень на "приземление", но он в текущем релизе регулятора не упоминается.

В РКН сообщили, что вышеперечисленные провайдеры хостинга не исполнили обязанности, предусмотренные статьей 5 закона о "приземлении": зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН, разместить форму обратной связи для российских граждан и организаций, создать уполномоченное представительство в России.