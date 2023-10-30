В Индии представили спутниковый гигабитный интернет SpaceFiber

На Индийском мобильном конгрессе 2023 года компания Reliance Jio представила спутниковый гигабитный интернет-сервис под названием SpaceFiber. Целью проекта является подключение отдалённых мест Индии, где ранее услуги доступа в интернет не предоставлялись. Технологию Jio SpaceFiber многие эксперты уже успели поставить в один ряд со спутниковым телекоммуникационным сервисом Starlink Илона Маска (Elon Musk).

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Для запуска SpaceFiber Jio заключила партнёрское соглашение с компанией SES, предоставляющей доступ к современным спутниковым технологиям на средней околоземной орбите (medium Earth orbit, MEO). MEO — область космического пространства вокруг Земли с высотой над уровнем моря в диапазоне от 2 000 до 35 786 км. На этой орбите расположены спутники навигации, связи, исследования Земли и космоса. Именно на MEO находятся спутники GPS, ГЛОНАСС, Галилео, O3b. Орбитальные периоды спутников MEO колеблются от 2 до 24 часов.

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По утверждению Jio, спутниковое "созвездие" SES — единственная группировка спутников, которая обеспечивает возможность предоставления гигабитных "оптоволоконных услуг из космоса". Начало этому сотрудничеству было положено в 2022 году, когда Jio объявила о создании совместного предприятия Jio Space Technology Limited с SES для предоставления широкополосных спутниковых услуг связи в Индии. В результате партнёрства Jio получила доступ к спутникам SES O3b и O3b mPOWER.

SES стала первой компанией в мире, которой удалось не только запустить в эксплуатацию, но и коммерциализировать спутники связи на двух орбитах. Компания запустила более 70 спутников на геостационарную орбиту (GEO) и среднюю околоземную орбиту (MEO), которые предоставили услуги телевидения и передачи данных миллионам клиентов по всему миру. Помимо Jio, SES сотрудничает с Amazon Web Services, Microsoft, Honeywell, Hughes Network Systems и SpaceX.

Чтобы запустить услугу гигабитного широкополосного доступа в интернет, Jio получила одобрение Министерства телекоммуникаций Индии. На данный момент Jio для демонстрации возможностей SpaceFiber выбрала "четыре самых отдалённых места в Индии". Компания отмечает, что внедрение новой услуги поможет поддержать "дополнительные возможности для мобильной транспортной связи" и улучшить доступность и масштабируемость сотового покрытия Jio True5G в самых отдалённых частях страны.