В Индонезии обнаружены 7000-летние ножи из зубов тигровой акулы

Международная команда археологов при проведении раскопок на индонезийском острове Сулавеси обнаружила два зуба тигровой акулы, из которых около 7000 лет назад представители загадочной цивилизации изготовили ножи.

© Российская Газета

Как сообщает Arkeonews, открытие имеет важное значение для науки. Дело в том, что обнаруженные артефакты представляют собой самое раннее известное свидетельство использования акульих зубов для изготовления оружия. Предыдущим рекордсменом было лезвие, изготовленное из акульего зуба менее 5000 лет назад. Найденные ножи не только старше рекордсмена на 2000 лет, но и более совершенны. Эксперты приписывают их изготовление загадочной тоальской культуре.

Видео дня

Находки намекают на ритуалы и войны эпохи, существовавшей еще до того, как первые неолитические общины земледельцев достигли Индонезии. Реликвии уже прошли лабораторный анализ. Он показал, что акульи зубы, вероятно, крепились к деревянным рукояткам. Возможно, их использовали только для проведения ритуалов, но ученые не исключают, что такое оружие могло применяться и в боях.

О тоалианской культуре известно, что народы этой группы населяли юго-запад Сулавеси на протяжении нескольких тысячелетий. Эти загадочные охотники-собиратели поселились здесь задолго до того, как около 3500 лет назад в Индонезию проникли первые племена из материковой Азии. Пока не установлено, когда именно и по какой причине данный народ исчез.

Исследование показало, что зубы акулы крепились к рукоятке с помощью комбинации минеральных, растительных и животных материалов, а также нитей растительного происхождения. Иными словами, они были посажены на клей, а затем обмотаны примитивной веревкой. Такой метод крепления до сих пор встречается у различных тихоокеанских культур.

Для лучшего крепления в каждом зубе были проделаны отверстия. Осмотр краев показал, что клинки могли использоваться для прокалывания, разрезания и соскабливания. То есть, потенциально тоалийцы могли использовать ножи из акульих зубов в качестве повседневного режущего инструмента, например, для соскабливания мяса животных с костей. Однако это предположение, как оказалось, не согласуется с данными этнографических наблюдений и с результатами проведенных экспериментов.

Поэтому основной на текущий момент является версия о том, что акульи зубы использовались в качестве оружия, возможно, церемониального. Ученые отмечают, что возможностей у людей того времени на острове Сулавеси было немного, поэтому им приходилось обходиться тем, что было под рукой. Металлические инструменты островитяне начали использовать только после прихода сюда европейцев в XVII и XVIII веках.