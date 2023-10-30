Новый OnePlus может стать самым мощным смартфоном 2023 года

В сети появились результаты прохождения бенчмарка AnTuTu смартфоном OnePlus 12, который поставил рекорд, набрав более 2 млн баллов. Об этом сообщает портал GSMArena.

© Телеграм-канал «Equal Leaks»

Результат флагманского смартфона OnePlus 12 составил 2,11 млн баллов. Актуальные гаджеты с чипом Snapdragon 8 Gen 2 набирают в нем около 1,5-1,6 млн баллов. Предполагается, что в 2024 году все флагманские устройства с новым чипом Snapdragon 8 Gen 3 будут набирать более 2 млн баллов.

Причем в просочившемся в сеть тестировании принимал участие смартфон с 12 ГБ оперативной памяти. По всей видимости, OnePlus 12, который в максимальной конфигурации получит 24 ГБ ОЗУ, сможет продемонстрировать еще более высокий результат.

Дата презентации OnePlus 12 пока остается неизвестной, однако в сети уже появились изображения инженерного образца в «секретном» чехле. Это указывает на то, что релиз устройства может состояться до конца 2023 года.