Новый OnePlus может стать самым мощным смартфоном 2023 года
В сети появились результаты прохождения бенчмарка AnTuTu смартфоном OnePlus 12, который поставил рекорд, набрав более 2 млн баллов. Об этом сообщает портал GSMArena.
Результат флагманского смартфона OnePlus 12 составил 2,11 млн баллов. Актуальные гаджеты с чипом Snapdragon 8 Gen 2 набирают в нем около 1,5-1,6 млн баллов. Предполагается, что в 2024 году все флагманские устройства с новым чипом Snapdragon 8 Gen 3 будут набирать более 2 млн баллов.
Причем в просочившемся в сеть тестировании принимал участие смартфон с 12 ГБ оперативной памяти. По всей видимости, OnePlus 12, который в максимальной конфигурации получит 24 ГБ ОЗУ, сможет продемонстрировать еще более высокий результат.
Дата презентации OnePlus 12 пока остается неизвестной, однако в сети уже появились изображения инженерного образца в «секретном» чехле. Это указывает на то, что релиз устройства может состояться до конца 2023 года.
Смартфону приписывают 6,82-дюймовый экран BOE X1 с разрешением QHD+ и яркостью 2600 нит, аккумулятор емкостью 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.