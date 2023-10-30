В работе Telegram в России произошел сбой

В работе мессенджера Telegram в России в понедельник, 30 октября, произошел сбой. О неполадках с сервисом пользователи сообщили на ресурсе DownRadar.

© Unsplash

Пользователи начали жаловаться на неполадки с Telegram примерно с трех часов ночи по московскому времени. Большинство сообщений о сбое поступило из Краснодара и Ростова-на-Дону. Кроме того, жалобы были зафиксированы в Ижевске, Ставрополе, Волгограде, Москве, Воронеже, Сочи и других городах.

«Telegram полностью не работает», «Сочи, с ночи на открываются видео, картинки, чат с большим лагом, не приходят эсэмэски после переустановки», «Не грузятся чаты, фото, видео. Тупо все висит и пишет постоянно "Соединение"», — рассказали в комментариях на DownRadar пользователи мессенджера.