Блогер Wylsacom назвал топ-5 брендов смартфонов на долгую перспективу

Топ-5 брендов смартфонов на долгую перспективу: рейтинг Wylsacom
Популярные марки смартфонов Apple и Samsung хоть и ушли из России, их девайсы все равно активно поставляются в страну по параллельному импорту. Только вот цены теперь кусаются. Телефонам каких брендов можно отдать предпочтение, чтобы сэкономить, но не потерять в качестве, «ФедералПресс» узнал у техноблогера Валентина Петухова, известного в Сети как Wylsacom.
«Исходить надо из личных предпочтений. Но на долгую перспективу сегодня одними из самых интересных являются китайские бренды, работающие на системе Android, – к ним меньше всего претензий», – сказал эксперт.
Петухов советует обратить внимание на смартфоны Xiaomi и Huawei. Также хорошо котируются устройства Oppo, Tecno, Infinix – последние два на российском рынке представлены с недавнего времени, но уже завоевали популярность.