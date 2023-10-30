Блогер Wylsacom назвал топ-5 брендов смартфонов на долгую перспективу

Популярные марки смартфонов Apple и Samsung хоть и ушли из России, их девайсы все равно активно поставляются в страну по параллельному импорту. Только вот цены теперь кусаются. Телефонам каких брендов можно отдать предпочтение, чтобы сэкономить, но не потерять в качестве, «ФедералПресс» узнал у техноблогера Валентина Петухова, известного в Сети как Wylsacom.