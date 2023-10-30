Названы 10 лучших смартфонов дешевле 30 тысяч рублей

На YouTube-канале «Польза NET» перечислили самые качественные телефоны стоимостью до 30 тысяч рублей.

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Samsung Galaxy A54 5G. Вместе со смартфоном вы в комплекте получаете ключ, краткое руководство, кабель. Однако внутреннюю память устройство вы расширить сможете до 1 ТБ. Защита от воды и пыли здесь - по стандарту IP67. Экран у Galaxy A54 - AMOLED с диагональю 6,4 дюйма, максимальная яркость - 1000 нит, частота обновления - 120 Гц. Работает на базе процессора Exynos 1380, оперативной памяти - 6/8 ГБ, постоянной - 128/256 ГБ. Поддерживает быструю зарядку на 25 Вт и полностью заряжается за 1,5 часа.

Польза NET

Google Pixel 7A. С телефоном в коробке идут только кабель, ключ, адаптер, краткое руководство. Звук здесь - стерео. Присутствует также защита от влаги и пыли по стандарту IP67. Диагональ экрана равняется 6,1 дюйма, матрица - OLED, частота обновления - 90 Гц. Процессор стоит у Pixel 7A - Google Tensor G2, объём оперативной памяти - 8 ГБ, внутренней - 128 ГБ. Есть поддержка быстрой зарядки на 18 Вт, с 0 до 80% заряжается аппарат за 70 минут.

Польза NET

Vivo Iqoo Neo 8. При покупке вместе с телефоном вы получаете в комплекте зарядку на 120 Вт, ключ, краткое руководство, чехол, защитную плёнку, кабель. Есть также здесь ИК-порт. Экран имеет диагональ 6,78 дюйма, матрицу AMOLED BOE, пиковую яркость - 1300 нит, частоту обновления - 144 Гц, тач - 1200 Гц. Работает телефон на Snapdragon 8+ Gen 1. Оперативной памяти у него 12/16 ГБ, постоянной - 256/512 ГБ. Полный цикл зарядки занимает 24 минуты.

Польза NET

Poco F5. В комплекте лежит зарядка на 67 Вт, ключ, краткое руководство, чехол, защитная плёнка (сразу на смартфоне), кабель. Доступны вам также ИК-порт, разъём для наушников 3,5 мм. Диагональ экрана - 6,67 дюйма, матрица - Flow AMOLED, пиковая яркость - 1000 нит. Батарея у Poco F5 имеет ёмкость 4700 мА*ч, и заряжается полностью телефон за 55 минут.

Польза NET

Realme 11 Pro. Комплект - стандартный для китайского смартфона. Это зарядка на 67 Вт, краткое руководство, чехол, защитная плёнка, кабель, ключ. Оснащён аппарат AMOLED-экраном с диагональю 6,7 дюйма, частотой обновления экрана 120 Гц. Процессор здесь Dimensity 7050, объём ОЗУ - 8 ГБ, ПЗУ - 128/256 ГБ. Полный цикл зарядки составляет 37 минут.

Польза NET

Poco X5 Pro 5G. Блок питания в комплекте имеет мощность 67 Вт, вместе с ним идут кабель, ключ, чехол, защитная плёнка, краткое руководство. Есть у этого смартфона mini-Jack, ИК-порт. Дисплей имеет диагональ 6,67 дюйма, матрицу Flow AMOLED DOT. Частота обновления экрана - 60 Гц, 120 Гц, тач - 240 Гц. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА*ч, полностью заряжается устройство за 46 минут.

Польза NET

Realme 11 Pro Plus. В комплекте идёт блок питания на 100 Вт, ключ, краткое руководство, чехол, кабель, защитная плёнка на экране. Расширить память при помощи карты памяти не получится. Диагональ экрана составляет 6,7 дюйма, матрица - AMOLED. Максимальная частота обновления экрана - 120 Гц, а тач - 360 Гц. Процессор здесь - Mediatek Dimensity 7050. Объём оперативной памяти - 8/12 ГБ, постоянной - 256/512 ГБ. Аккумулятор объёмом 5000 мА*ч заряжается полностью за полчаса. Кроме того, у 11 Pro Plus основная камера на 200 МП.

Польза NET

OnePlus Nord 3. Блок питания в комплекте у смартфона на 80 Вт, есть также краткое руководство, ключ, защитная плёнка, кабель. Защищён телефон по стандарту IP53. Диагональ экрана составляет 6,74 дюйма, матрица - AMOLED. Пиковая яркость при этом - 1450 нит, частота обновления - 120 Гц, тач - 1000 Гц. Оснащён Nord 3 процессором Mediatek Dimensity 9000, имеет ОЗУ на 8/16 ГБ, ПЗУ - на 128/256 ГБ. Батарея на 5009 мА*ч полностью заряжается за 32 минуты.

Польза NET

Vivo Iqoo Z8. Комплект стандартный: краткое руководство, зарядка на 120 Вт, ключ, чехол, защитная плёнка на экране, кабель. Максимальная частота обновления экрана - 120 Гц, пиковая яркость - 650 нит. Работает смартфон на Dimensity 8200. Оперативной памяти здесь 8/12 ГБ, внутренней - 256/512 ГБ. Ёмкость батареи - 5000 мА*ч, а полностью заряжается устройство за 26 минут.

Польза NET

Redmi Note 12T Pro. В комплекте с телефоном идёт зарядка на 67 Вт, краткое руководство, ключ, кабель, защитная плёнка (сразу наклеена на стекло). Звук здесь стерео, с поддержкой Dolby Atmos. Присутствует ИК-порт и разъём для наушников 3,5 мм. Диагональ экрана - 6,6 дюйма, частота обновления - 144 Гц. Но матрица - IPS. Оснащён телефон процессором Dimensity 8200 Ultra. Объём оперативной памяти - 8/12 ГБ, внутренней - 128/256/512 ГБ. Полный цикл зарядки занимает 53 минуты.