Право Google оставаться поиском по умолчанию оказалось дороже ВВП Гаити

Право Google оставаться поисковой системой по умолчанию оказалось дороже ВВП Гаити
В 2021 году Google заплатила 26,3 млрд долларов за то, чтобы сохранить за собой право быть поисковой системой по умолчанию на различных смартфонах и в браузерах.
При этом, как пишет Gizmodo, валовой внутренний продукт Гаити намного меньше - в том же году он составил порядка 20 млрд долларов.
Информацию о том, сколько технологический гигант платит за особый статус, раскрыл старший вице-президент и глава поискового подразделения Google Прабхакар Рагхаван в ходе антимонопольного разбирательства по делу корпорации.
При этом он подчеркнул, что поисковая система компании отличается "качеством и удобством", однако, если пользователя она не устроит, то он легко может перейти на альтернативные варианты. В качестве примеров Рагхаван привел DuckDuckGo и Bing.