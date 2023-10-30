Право Google оставаться поиском по умолчанию оказалось дороже ВВП Гаити

В 2021 году Google заплатила 26,3 млрд долларов за то, чтобы сохранить за собой право быть поисковой системой по умолчанию на различных смартфонах и в браузерах.

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При этом, как пишет Gizmodo, валовой внутренний продукт Гаити намного меньше - в том же году он составил порядка 20 млрд долларов.

Информацию о том, сколько технологический гигант платит за особый статус, раскрыл старший вице-президент и глава поискового подразделения Google Прабхакар Рагхаван в ходе антимонопольного разбирательства по делу корпорации.