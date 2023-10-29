Китай запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-17" с помощью ракеты-носителя "Long March-2F" /Чанчжэн-2F/. Пуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань /Северо-Западный Китай/. Это тридцатый запуск с момента учреждения в стране программы космических пилотируемых полетов и 493-й по счету полет с помощью ракет-носителей серии "Long March".

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На борту "Шэньчжоу-17" находятся три космонавта. Это самый молодой состав с момента запуска миссии по строительству китайской космической станции "Тяньгун". Ожидается, что космонавты пробудут на орбитальной станции около шести месяцев.

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Члены экипажа пилотируемого космического корабля проведут на орбите различные испытания и эксперименты. Им предстоит осуществить выход в открытый космос, установить внекорабельную полезную нагрузку и выполнить техническое обслуживание космической станции. В рамках миссии "Шэньчжоу-17" впервые будет проведено экспериментальное обслуживание станции в открытом космосе, что рассматривается как очень сложная задача. Члены экипажа также продолжат оценку функционирования и работоспособности космической станции, проверят ее скоординированность и сочетаемость с наземными центрами поддержки при выполнении задач по управлению объектом. Это необходимо для того, чтобы повысить эффективность эксплуатации станции и научиться устранять в космосе возникающие неисправности.

Члены экипажа за шесть месяцев на орбите проведут различные испытания и эксперименты.

Двадцать лет назад Ян Ливэй совершил космический полет на корабле "Шэньчжоу-5", который вывела на орбиту вокруг Земли ракета-носитель "Long March-2F" 15 октября 2003 года. Член отряда астронавтов стал первым гражданином КНР, совершившим путешествие в космос. В то время как Китай стал третьей страной, отправившей человека в космос. И с того памятного, исторического момента страна дала старт в вопросах разработки и производства пилотируемых кораблей. За прошедшие годы китайские космонавты осуществили выход в открытый космос, провели стыковку с космической станцией... По итогам 20-летнего развития космической отрасли представители Китая, двигаясь все быстрее и быстрее, получили значительный опыт эксплуатации космической техники.

В настоящее время скорость разработки новых пилотируемых кораблей увеличилась с одной единицы в два-три года до двух кораблей за год. Реализовано проектирование и производство аппаратов для космоса в больших масштабах. От "Шэньчжоу-1" до "Шэньчжоу-17" Пекин сделал эволюционный скачок в вопросах безопасности и надежности космических летательных аппаратов.

По словам одного из руководителей Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Хэ Юй, уже со следующей серии кораблей "Шэньчжоу" акцент будет сделан на значительное повышение максимальной эксплуатационной работоспособности кораблей. Она может достигнуть 300 процентов к нынешним показателям, что в значительной степени улучшит работу космической станции.

По словам одного из разработчиков программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA) Линь Сицяня, Китай построил благоустроенную космическую станцию на низкой околоземной орбите, создал систему доставки на нее космонавтов, совершенную систему по их отбору и подготовке для внеземных миссий. Пекин поставил перед собой четкую задачу: запуск двух космических кораблей в год. Китай намерен пригласить коллег из других стран присоединиться к полетам на китайскую космическую станцию.